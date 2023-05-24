"Вбивали та ґвалтували всіх": "вагнерівці" кошмарили місто в ЦАР заради видобутку золота, — CBS

У розслідуванні стверджується, що нинішнього президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера захищають члени ПВК "Вагнер". В обмін на це російські найманці одержують контракти на видобуток золота в країні та повну свободу дій.

Related video

Учасників ПВК "Вагнер" звинувачують у зґвалтуваннях та масових вбивствах у Центральноафриканській республіці з метою контролю за золотодобувним містом. Про це розповідає CBS News у своєму розслідуванні.

Йдеться про місто Бамбарі та про різанину, яка там сталася у лютому 2021-го. Історію розповіли очевидці подій. Тоді, зі спогадів місцевих, "Вони просто почали стріляти скрізь, без причини, ні з ким не спілкуючись і не ставлячи жодних питань".

Як повідомляє видання, нинішнього президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера захищають члени ПВК "Вагнер", а в обмін на це російська компанія отримує контракти на видобуток золота в країні та повну свободу дій.

Найманці "Вагнер" навчають солдатів ЦАР та допомагають їм розгромити групи повстанців, які бажають повалити президента.

Так, одна із постраждалих у Бамбарі розповіла, що після захоплення міста з її будинку влаштували базу "Вагнера" і там найманці ПВК її ґвалтували.

"Вони зґвалтували її в нашому будинку. Це стало будинком "вагнерівців", де вони пили і робили жахливі дії", — сказав брат потерпілої.

Жоден міжнародний прокурор не прибув, щоб задокументувати масове вбивство мирних жителів, і ніхто не заявив про причетність "вагнерівців".

На прохання прокоментувати цю історію угруповання відкинуло питання CBS News як "хамські та провокаційні" і наполягало, що кампанія "не робила цих злочинів".

"Цей факт підтверджується документами, якими володіє уряд ЦАР. Тому ми просимо вас звернутися до уряду", — повідомили у ПВК.

Робота ПВК "Вагнер" в країнах Африки

ПВК "Вагнер" працює в Судані, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку, Малі, Буркіна-Фасо, Камеруні та Чаді. Приватні охоронні підприємства допомагають слабким збройним силам цих країн.

Прихильники статусу FTO кажуть, що "Вагнер" відповідає критеріям терористичної організації завдяки зв'язкам із Кремлем. Колишній співробітник Мінфіну за санкціями Юстина Гудзовська заявила, що ПВК "Вагнер" витрачає гроші в ЦАР на "витончену пропаганду в голлівудському стилі, яка прославляє Росію".

"Група існує не тільки для економічного видобутку, а й для демонстрації російської влади за кордоном", — сказала вона законодавцям.

15 травня журналістам вдалося дізнатися, що до столиці Центральноафриканської республіки Банги найманці ПВК "Вагнер" перекинули 6 літаків L39.

Нагадаємо, 28 листопада табір ПВК "Вагнер" у ЦАР зазнав близько 4 авіаударів. Уряд заявив про бомбардування сил оборони та бавовняної фабрики.

22 квітня ЗМІ повідомляли про атаку джихадистів на базу ПВК "Вагнер" у Малі. Тоді повідомлялося про десятки ліквідованих найманців.