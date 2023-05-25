"Це все фігня": колишній прем'єр Естонії закликав не допомагати Путіну "зберегти обличчя" (відео)

На думку естонського політика, світова спільнота не повинна бути надто "м'якою" по відношенню до Росії. Якщо лідера Кремля визнають "вбивцею, ґвалтівником, агресором, військовим злочинцем", то кінець світу не станеться.

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Колишній прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас розкритикував ідею про м'яке ставлення до Росії у разі її програшу у війні з Україною. На його думку, РФ потрібно денацифікувати як нацистську Німеччину. Про це він заявив у четвер, 25 травня, на Київському форумі безпеки.

На думку політика, на прикладі Німеччини, яка пройшла денацифікацію після Другої світової війни, світ може спостерігати, як країна стала потужною та демократичною.

"Ми повинні забути про м'якість щодо наслідків для Росії. Немає жодного іншого вибору для росіян, ніж щоб вони повністю змінилися. Не може бути жодного бізнесу з Росією без цього , жодних нормальних відносин", — зазначив він.

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Рийвас висловив переконання, що він не має сумнівів у тому, що Україна стане членом ЄС і НАТО, але закликав не забувати про міжнародне ставлення до країни-агресора.

"Багато хто ще каже, що Путін має зберегти своє обличчя і так далі. Це все, вибачте, це все… фігня. Я думаю, не буде кінця світу, якщо Путін буде визнаний убивцею, ґвалтівником, агресором, військовим злочинцем. Це його обличчя на все життя, на всю історію. І якщо ми будемо надто м'якими по відношенню до Росії, то все це може продовжитися", — заявив Рийвас.

Після цих його слів у залі пролунали гучні оплески.

Нагадаємо, на початку травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що після перемоги України над Російською Федерацією він "вип'є шампанського, залишить, напевно, посаду міністра і поїде жити в село".

Також нагадаємо, 2 травня президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чим важлива перемога України для Європи. За його слівами, військова підтримка Польщею України насамперед переслідує інтереси його країни.