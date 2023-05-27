"Інтенсивність наростатиме": у Зеленського заявили про перші кроки перед контрнаступом

За словами Михайла Подоляка, контрнаступ — це не питання конкретної дати, бо це постійний процес. Тому потрібен ще доволі тривалий період часу.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розпочато підготовчі дії для наступу проти російсько-окупаційних військ. Про це він повідомив в коментарі для The Guardian.

За словами Подоляка, контрнаступ — це не питання одного дня чи певної дати — це складний постійний процес деокупації.

"Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів у тилу. Інтенсивність зростає, але це займе досить тривалий період часу", — розповів Михайло Подоляк.

Він також прогнозує, що в міру набрання обертів у наступі, кількість вторгнень у РФ з боку російських повстанських груп буде збільшуватися за прикладом Бєлгородської області. Також у виданні наголошують на останньому відео Валерія Залужного на своїх офіційних ресурсах про те, що час забирати своє, а також на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що контрнаступ може початись хоч завтра або через тиждень.

Окрім цього радник голови ОП зазначив, що російські бійці з РДК та ЛСР діяли не з наказу України. Вони були бійцями Інтернаціонального легіону при ГУР Міноборони, проте їхні контракти вже закінчились. Відтак військові є громадянами Російської Федерації, які тимчасово знаходяться на території України. Разом з тим Подоляк каже, що Київ має глибоку симпатію до будь-якого протестного руху в РФ.

"Оскільки в Росії існує авторитарний режим, як ми можемо перешкодити власним громадянам щось з цим робити?" — запитує він.

Нагадаємо, 26 травня в ГУР заявили, що рейд партизан у Бєлгородській області дає перевагу одразу в декількох моментах, зокрема створення поясу безпеки для України.

26 травня ЗМІ писали, що на півдні України значно покращилась погода й просохли ґрунти, що дає можливість використовувати танки й іншу бронетехніку.