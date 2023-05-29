Повторив подвиг: боєць Нацгвардії знищив із "Ігли" ракету, що летіла на Київ

Солдат ракетного дивізіону бригади "Буревій" із позивним "Покемон" зробив другий результативний постріл. Перед цим 9 травня він збив ракету Х-55.

Related video

Українському нацгвардійцеві вдалося знищити з ПЗРК "Ігла-1" російську ракету, яка летіла на Київ. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

Точний постріл здійснив солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій" із позивним "Покемон". Військовий уже збивав російську ракету Х-55 під Києвом 9 травня.

"Цієї ночі о 3:20 з тієї ж "Ігли-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл. Цього разу було складніше захопити ціль, було досить темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж уперше. Це не лише збита ракета, а й урятовані життя", — зазначив військовий.

"Ігла-1" — це переносний зенітний ракетний комплекс, що уражає швидкісні цілі на зустрічних і погонних курсах.

Нагадаємо, що ЗС РФ удень 29 травня завдали 16-го ракетного удару по Києву за травень. Вороги змінили тактику — використали балістичне озброєння вдень.

Українські сили ППО знищили всі цілі. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни випустили 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" із півночі.