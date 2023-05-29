На війні в Україні загинуло 16 американських добровольців, – WP

За словами американських журналістів, загальна кількість громадян США, які добровільно вирушили на війну в Україні, може становити тисячі.

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Щонайменше 16 добровольців із США загинули на війні в Україні. Родичі деяких з них поки що не змогли доставити тіла на батьківщину. Про це пише The Washington Post

"У міру того, як останні війни Америки йдуть в історію, деякі ветерани вирішили взятися за зброю в Україні і, принаймні, у 16 випадках віддали свої життя, захищаючи народ від нападу Росії або допомагаючи тим, хто потрапив у пастку насильства", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що вони зробили це як приватні особи, ігноруючи неодноразові офіційні попередження президента Байдена та його адміністрації про небезпеку.

"Незрозуміло, скільки американців пішли на такий ризик. Можливо тисячі. Україна заявила на початку війни минулого року, що понад 20 000 громадян США виявили бажання приєднатися до іноземного легіону країни, який сплачує від 500 до 3500 доларів на місяць в обмін на контрактне зобов'язання служити протягом кількох місяців", – пише видання.

За словами журналістів, американські добровольці кажуть, що рішення відправитися в Україну було натхнене тими ж демократичними ідеалами, які лежать в основі служби в збройних силах США: любов до свободи та зневага до тиранії. Іноді на вибір впливало і бажання уникнути особистих негараздів або жадоба дії.

У матеріалі йдеться про те, що не всі тіла загиблих добровольців повернулися на американську землю. Так, як приклад наводиться смерть колишнього "зеленого берета" Ніка Маймера, який до війни в Україні викладав англійську мову в Іспанії.

Маймер, ймовірно, загинув внаслідок обвалення будівлі неподалік Бахмута на початку травня. За словами журналістів, його тіло було показано у погано освітленому відео за участю голови ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

"На відео він стоїть біля бездиханного тіла і глузує з США. У його руках блокнот з водійськими правами Маймера з Айдахо і карткою у справах ветеранів", — пише WP.

Також зазначається, що останки Маймера були передані Україні та його родина сподівається на швидке повернення тіла до США.

Нагадаємо, у серпні 2022 року росЗМІ повідомляли, що так званий суд "ДНР" оголосив звинувачення п'ятьом іноземним добровольцям, які воювали на Донбасі на боці Збройних сил України. Бойовики звинуватили їх у найманстві та загрожували смертною карою.

У червні того ж року в Інтернаціональному легіоні розповіли, хто воює на боці України. За словами спікера легіону, у його лавах найбільше громадян США, Великобританії, Польщі та Канади. Усі вони мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ, тому не можуть вважатися найманцями.