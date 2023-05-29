На войне в Украине погибло 16 американских добровольцев, – WP

По словам американских журналистов, общее число граждан США, которые добровольно отправились на войну в Украине, может составлять тысячи.

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По меньшей мере 16 добровольцев из США погибли на войне в Украине. Родственники некоторых их них пока не смогли доставить тела на родину. Об этом пишет The Washington Post

"По мере того как последние войны Америки уходят в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие в Украине и, по крайней мере, в 16 случаях отдали свои жизни, защищая народ от нападения России или помогая тем, кто попал в ловушку насилия", – говорится в материале.

Издание отмечает, что они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и членов его администрации об опасности.

"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно тысячи. Украина заявила в начале войны в прошлом году, что более 20 000 граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону страны, который платит от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев", – пишет издание.

По словам журналистов, американские добровольцы говорят, что решение отправиться в Украину было вдохновлено теми же демократическими идеалами, которые лежат в основе службы в вооруженных силах США: любовь к свободе и презрение к тирании. Иногда на выбор влияло и желание избежать личных неурядиц или жажда действия.

В материале говорится, что не все тела погибших добровольцев вернулись на американскую землю. Так, в качестве примера приводится смерть бывшего "зеленого берета" Ника Маймера, который до войны в Украине преподавал английский язык в Испании.

Маймер, вероятно, погиб в результате обрушения здания недалеко от Бахмута в начале мая. По словам журналистов, его тело было показано в плохо освещенном видео с участием главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"На видео он стоит возле бездыханного тела и насмехается над США. В его руках блокнот с водительскими правами Маймера из Айдахо и карточкой по делам ветеранов", – пишет WP.

Также отмечается, что останки Маймера были переданы Украине и его семья надеется на скорое возращение тела в США.

Напомним, в августе 2022 года росСМИ сообщали, что так называемый суд "ДНР" огласил обвинение пяти иностранным добровольцам, которые воевали на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Боевики обвинили их в наемничестве и угрожали смертной казнью.

В июне того же года в Интернациональном легионе рассказали, кто воюет на стороне Украины. По словам спикера легиона, в его рядах больше всего граждан США, Великобритании, Польши и Канады. Все они имеют официальный статус военнослужащих ВСУ, поэтому не могут считаться наемниками.