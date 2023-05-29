Лише підтвердженими по фото: РФ втратила в Україні понад дві тисячі танків, — Оryx

Загалом вдалося впізнати за знімками 10469 одиниць знищеної або залишеної російської техніки.

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ЗС РФ втратили вже понад дві тисячі танків з початку повномасштабного вторгнення, які можна підтвердити на фото, про це повідомляє Оryx.

Загальна кількість втраченої російської техніки, підтверджена візуально, на даний момент становить 10469 одиниць.

Список включає лише знищені транспортні засоби та техніку ЗС РФ, які підтверджують фото-або відеозаписи. Тому реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану оборонними аналітиками. Важливо, що у списку немає безпілотників та знищеної цивільної техніки, яку використовували окупанти.

При цьому, за даними дослідників, втрати техніки у ЗСУ менші мінімум утричі.

До речі, за інформацією Генштабу, тільки цієї доби ЗС РФ втратили 4 танки і 11 броньованих машин. Усього з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили в Україні понад 3800 танків.

До речі, The New York Times 28 травня повідомляє, що запеклі бої останніми місяцями на сході України та колосальні втрати армії Росії змінюють ставлення росіян до повномасштабної війни.

Нагадаємо, що Сили оборони України 25 травня заявили про знищення на Таврійському напрямку більше роти окупаційних військ.

За словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих виявилася ув'язненими.