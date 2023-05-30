Попри всі обстріли РФ: в CNN показали підготовку Гвардії наступу (фото)

Попри постійні хвилі атак дронів-камікадзе та ракет з боку РФ, українські військові залишаються до них байдужими, пишуть у виданні. Вони зосередженні на відпрацюванні штурмових дій.

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Українські військові однієї з бригад Гвардії наступу продовжують підготовку до наступальних дій попри шквальні атаки РФ дронами-камікадзе та ракет. Про це 30 травня повідомляє CNN.

На околицях Чернігова військові відпрацьовують штурм ворожих траншей. За словами бійця з позивним "Женя", їхнє завдання під час навчань — штурм та зачистка окопів. Вони швидко приїжджають на позицію, займають рубежі й починають операцію.

"Усе приходить з практикою. Зрозуміло, що під час бойових дій також буде і психологічний вплив, але практика дуже важлива", — каже "Женя".

У виданні зазначають, що попри одну за іншою хвилею російських атак безпілотників та ракет, члени бригади наступу залишаються байдужими. Вони зосереджені на вправах, які вони очікують побачити під час реального наступу.

БТР-3 на озброєнні одній з бригад Фото: CNN

Нині Україна значно збільшила кількість ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних вузлах і ворожих базах в тилу, зокрема в Бердянську та Маріуполі. 29 травня президент Володимир Зеленський заявив, що час початку дій вже визначено. При цьому ні він, ні в Офісі президента не називають конкретних дат. Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що багато чого залежить від постачання зброї.

"Якщо будуть вчасно поставлені великі обсяги необхідних витратних компонентів, я говорю про снаряди, безпілотники та ракети, то, звичайно, математично війна може бути закінчена цього року. Але це, безсумнівно, закінчиться на кордонах України, як це було в 1991 році, з деокупацією Криму і, безсумнівно, з початком масового процесу трансформації політичної системи Росії", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, 30 травня в ISW писали, що повітряні атаки РФ на Київ знижують здатність ЗС РФ стримати контрнаступ ЗСУ.

27 травня в ОП заявили про перші кроки перед контрнаступом — удари по російських базах.