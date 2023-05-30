"Рубльовка — прифронтова зона": Дугін назвав атаку БПЛА на Москву новим етапом війни

За словами ідеолога "русского мира", завданий удар по Москві свідчить про те, що в Росії "недоторканного острова абсолютного благоденства" тепер більше немає.

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Після атаки безпілотників на Москву на території Росії більше немає "недоторканних островів абсолютного благоденства", якою завжди вважалася Рубльовка. Тепер цей елітний район став такою самою прифронтовою територією, як Донбас і Бєлгородська область, — так прокоментував подію російський філософ і пропагандист Олександр Дугін, написавши пост в Telegram.

"Те, що ворог спробує атакувати Рубльовку, було очевидним. Але Рубльовка відмовлялася в це вірити. Чи стане це переломом в усвідомленні ситуації рубльовським етносом?" — запитує ідеолог "русского мира".

Дугін вважає, що будь-яке фундаментальне явище, як війна, має свою чітку логіку, тому на основі минулих подій можна спрогнозувати те, що може статися в майбутньому. Виходячи з факту атаки по Москві Дугін переконаний, що російське суспільство давно перебуває у стихії війни, а отже, є передова і тил.

"На війні як на війні. І Рубльовка така ж прифронтова територія, як Донбас чи Бєлгородчина. Ми давно й незворотно у стихії війни є тільки фронт і тил. Рубльовки як недоторканного острова абсолютного благоденства більше немає", — вважає Дугін.

Він додав, що через це російсько-українська війна вимагає системного підходу, а удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю означає новий етап у протистоянні, після якого у багатьох росіян "щось зміниться у світовідчутті".

"Загалом почався наступний етап СВО. Психологічно дуже важливий. Хтось пройшов його ще давно — на самому початку. Але явно далеко не всі. Тепер, думаю, дещо зміниться — насамперед у свідомості суспільства, у його світовідчутті", — підсумував Дугін.

Нагадаємо, російська незалежна журналістка Фаріда Рустамова повідомила, що дрон, що летів на Москву, був знищений над Рубльовкою в 10 хвилинах їзди від резиденції президента РФ Володимира Путіна "Ново-Огарьово" в селі Усово.

Атаку безпілотників на Москву 30 травня прокоментували у Держдумі РФ. Зокрема російські депутати назвали подію "акцією залякування мирного населення" та "новою реальністю, яку треба усвідомити".