"Рублевка — прифронтовая зона": Дугин назвал атаку БПЛА на Москву новым этапом войны

По словам идеолога "русского мира", нанесенный удар Москве свидетельствует о том, что в России "неприкосновенного острова абсолютного благоденствия" теперь больше нет.

Related video

После атаки беспилотников на Москву на территории России больше нет "неприкосновенных островов абсолютного благоденствия", какой всегда считалась Рублевка. Теперь этот элитный район стал такой же прифронтовой территорией как Донбасс и Белгородская область, — так прокомментировал событие российский философ и пропагандист Александр Дугин, написав пост в Telegram.

"То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом?" — задается вопросом идеолог "русского мира".

Дугин считает, что у любого фундаментального явления, как война, есть своя четкая логика, поэтому на основе прошедших событий можно спрогнозировать то, что может произойти в будущем. Исходя из факта атаки по Москве Дугин убежден, что российское общество давно находится в стихии войны, а значит есть передовая и тыл.

"На войне как на войне. И Рублевка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина. Мы давно и необратимо в стихии войны — есть только фронт и тыл. Рублевки как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия больше нет", — полагает Дугин.

Он добавил, что в силу этого российско-украинская война требует системного подхода, а удар беспилотников по Москве и Подмосковью означает новый этап в противостоянии, после которого у многих россиян "кое-что изменится в мироощущении".

"В целом начался следующий этап СВО. Психологически очень важный. Кто-то прошел его еще давно — в самом начале. Но явно далеко не все. Теперь, думаю, кое-что изменится — прежде всего в сознании общества, в его мироощущении", — подытожил Дугин.

Напомним, российская независимая журналистка Фарида Рустамова сообщила, что летевший на Москву дрон был уничтожен над Рублевкой в 10 минутах езды от резиденции президента РФ Владимира Путина "Ново-Огарево" в деревне Усово.

Атаку беспилотников на Москву 30 мая прокомментировали в Госдуме РФ. В частности российские депутаты назвали событие "акцией по устрашению мирного населения" и "новой реальностью, которую надо осознать".