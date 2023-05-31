"Війська РФ перейшли в оборону": навіщо окупанти підірвали дорогу на КПП "Три сестри", — експерт

У російських Telegram-каналах з'явилося відео вибуху в районі КПП "Три сестри" на кордоні України, Білорусі та Росії. Пропагандисти стверджують, що тепер "українські ДРГ" там не пройдуть.

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Увечері 30 травня у російських пабликах з'явилася інформація про підрив української дороги в районі монумента "Три сестри" — у місці, де з'єднуються Чернігівська (Україна), Гомельська (Білорусь) та Брянська (Росія) області. На думку окупантів, такі заходи нібито дозволять запобігти "заходу українських ДРГ" на територію РФ.

У Держприкордонслужбі України підтвердили підрив дороги.

"Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу на Чернігівщині на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд чи їм це допоможе", — висміяли окупантів в українському відомстві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також саркастично відреагував на нову тактику військових РФ.

"Росіяни підривають дороги на кордонах, якими їхали "брати Київ за три дні". Без коментарів", — написав політик.

На думку військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, росіяни налякані, тому і приймають такі абсурдні рішення.

"Окупанти, напевно, думають, що ДРГ їздять на таксі — раз підірвали дорогу, то тепер точно не проїдуть. Це маячня. Війська РФ давно перейшли в оборону: вони у багатьох місцях намагаються робити фортифікаційні споруди, ставлять укріплення "Зуби дракона", риють траншеї, навіть на південному узбережжі Криму, намагаючись таким чином зупинити морський десант, який ми не збиралися висаджувати. І про всі їхні дії знає наша аеророзвідка та наша космічна розвідка завдяки допомозі партнерів — Великої Британії та США, звісно, про все це знає і наш Генштаб. Тому всі дії окупантів виглядають дивно з військової точки зору. Вони, ймовірно, припускають, що якщо спорудили десь укріплення, то ми обов'язково штурмуватимемо саме в цьому місці — ні на кілометр ліворуч чи праворуч", — каже Фокусу Гетьман.

Також за словами майора запасу, всі дії на лінії фронту, у тому числі штурмові, які здійснюють відносно невеликі групи російських військ, спрямовані на те, щоб просто тримати в напрузі ЗСУ і таким чином або відстрочити, або спробувати перешкодити підготовці українських військ та безпосередньо контрнаступу.

"З такою логікою нехай підривають Кримський міст, щоб ми не зайшли. Все це від страху перед неминучим. Вони чудово розуміють, що не зможуть зупинити наш контрнаступ з тими силами, які ми маємо", — продовжує військовий експерт.

За словами Гетьмана, після війни, якщо РФ залишиться в такому вигляді, в якому вона існує зараз, без реформування чи розпаду держави, російським чиновникам доведеться виправдовуватися, чому країна програла війну.

"І щоб пом'якшити свою провину, вони вигадують такі рішення — мовляв, "ми ось дорогу підірвали, споруди поставили, все що могли, те й зробили". Простіше кажучи, імітують безпеку. Але я сподіваюся, що ці люди в майбутньому вже не зможуть ні перед ким виправдовуватися, я вірю, що Росія буде суттєво видозмінена", — каже майор запасу ЗСУ.

Символічний вибух

Пам'ятник "Три сестри", також відомий як "Монумент дружби", відкрили 3 травня 1975 року на честь "дружби народів" України, Білорусі та Росії. Десятиліттями в останню суботу червня біля пам'ятника проходив Міжнародний фестиваль слов'янських народів. У 2016 році свято вперше не проводилося. Торік у травні Чернігівська ОВА повідомила про намір демонтувати пам'ятник.

Нагадаємо, 29 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" здійснили чергову вилазку на територію Російської Федерації, яку приурочили до Дня прикордонника в РФ.

Раніше, 25 травня, російські добровольці, що воюють на боці України, повідомили про черговий захід на територію Білгородської області Російської Федерації та опублікували відео із населеного пункту Глотове, зняте на тлі місцевого відділення "Пошти Росії".