"До винищувачів треба дожити": Зеленський назвав перевагу РФ у війні проти України

За словами українського президента, мотивація бійців ЗСУ набагато сильніша, ніж у окупантів. Це додає впевненості у перемозі, проте допомога союзників має тривати.

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Російська Федерація має значну перевагу в небі, оскільки Україна не має своїх сучасних винищувачів. Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові 1 червня.

За його словами, українські військові продовжують боротися з російською агресією, бо мають сильну мотивацію. На відміну від окупантів. Але, при цьому, Україна потребує продовження допомоги від союзників, доки не звільнить усі свої території.

"У нас немає сучасних винищувачів, тому перевага в небі у Російської Федерації. Але мотивація у нас сильніша, тому я впевнений у нашій перемозі. Я вдячний, що партнери почули нас. Ми довго-довго говорили. З кимось говорили, на когось давили. До винищувачів треба дожити, і ми зробимо це обов'язково", — говорить Володимир Зеленський.

Окремо президент зазначив, що для збереження життя українських людей дуже важливо мати захист. Зокрема йдеться про ППО Patriot, тому що вони встигли показати свою ефективність за той час, поки перебувають на чергуванні в Україні.

"Ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації", — каже глава держави про захист українського неба від російських атак.

Найближчим часом потрібно створити "небесний щит" для всього європейського континенту, а розпочати слід з України, бо тут найнебезпечніша ситуацiя.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що позиція Сербії щодо антиросійських санкцій не змінилася навіть після зустрічі президента Александара Вучича з українським колегою Володимиром Зеленським.

Також Володимир Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО. За словами глави держави, офіційний Київ чекає, доки союзники продемонструють готовність до розширення.