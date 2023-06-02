"5 хлопків": росіяни повідомляють про вибухи в Курську та роботу ППО по "українських" БПЛА (відео)

Місцеві паблики повідомляють, що вибухи було чутно в районі залізничного вокзалу. Вони заявили, що над містом працює російська ППО.

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У ніч проти 2 червня пролунали вибухи в російському Курську. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи чули у районі залізничного вокзалу. Крім того, дехто обурюється тим, що губернатор Курської області Роман Старовий не прокоментував ситуацію вчасно.

"Система ППО працює над Курском цієї ночі. Чути 5 хлопків, іноді було дуже голосно. Чекаємо, поки прокинеться наш губернатор, поснідає, побігає і потім уже розповість, що це було", — зазначили адміністратори одного з місцевих каналів.

Зазначимо, потім Старовий таки опублікував у себе в Telegram пост про те, що відбувається. Він заявив, що російське ППО нібито збило кілька українських БПЛА.

"Просимо курців зберігати спокій, місто перебуває під надійним захистом наших військових", — заявив він.

Крім того, місцеві жителі публікують відео з місця подій.

Вибухи у Курську

Вибухи у Курську

Нагадаємо, що 26 травня губернатор Старовойт говорив, що в Курській області готують оборону кордону та роздають зброю "дружинникам". Ініціатива викликана появою бійців РДК та ЛСР у Білгородській області. На думку російського політика, дружинники мають мати право на застосування зброї при військовому становищі або режимі "контртерористичної операції".

Також повідомлялося, що 25 травня бійці Російського добровольчого корпусу відвідали Курську область. Партизани поділилися знімком із дорожнім знаком села Гоголівка. Вони наголосили, що іноді "проникнення" має бути тихим.