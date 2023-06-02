"Це небезпечно, але спробувати варто": у ЗСУ заговорили про можливе відкриття пляжів в Одесі (відео)

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, відкриття пляжів в Одесі здійснюватиметься лише за дотримання всіх норм безпеки. Командування вирішило піти на компроміс із цивільними, оскільки розуміє їхню потребу у відпочинку.

Related video

Відкриття деяких пляжів в Одесі має експерементальний харакер. Про це повідомила керівник прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк наголосила, що відкриття пляжів буде можливим лише за дотримання всіх обмежень та вимог безпеки.

Спікер також зазначила, що військове командування не змінило свого рішення щодо пляжного сезону на Чорноморському узбережжі. Вони визнають, що морське узбережжя наразі становить небезпеку для українських громадян.

Гуменюк наголосила, що українські військові ухвалили рішення піти на компроміс з громадянами, оскільки вони розуміють їхню потребу у відпочинку та рекреації.

"Це небезпечно. Це зона оборони, якщо говорити про узбережжя. Але, розуміючи, що люди потребують певного відпочинку та якоїсь рекреації… це експеримент цього року. Спробувати варто, але все напоготові і це відбуватиметься лише за умови виконання обмежень" з безпеки", — розповіла Гуменюк.

Спікер наголосила, що це експериментальне рішення на поточний рік, ухвалене з урахуванням потреб людей у певному відпочинку. Проте вона додала, що українські військовослужбовці залишаються на посаді і готові до дії, тому відкриття пляжів в Одесі здійснюватиметься лише за дотримання всіх норм безпеки.

Пляжний сезон у Одесі

Нагадаємо, 23 травня в Одеській ОВА заявили, що планують відкрити пляжі в червні, незважаючи на війну. Заступник голови ОВА Роман Григоришин заявив, що українцям потрібно дати шанс відпочити від роботи та повсякденної рутини.

Юрій Крук, який обіймав посаду керівника Одеської районної військової адміністрації, 25 травня на пресконференції назвав основні положення спільного указу РВА та оперативного угрупування військ "Дунай" за пляжним сезоном. Також, згідно з розробленими нормативами, ближче до берега розмістять буйки, що позначають граничну відстань, куди можна запливти тим, хто купається, їх має бути видно на відстані 50 метрів.

Нагадаємо також, 1 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав народних депутатів посилити відповідальність за порушення норм безпеки під час відпочинку в Україні.