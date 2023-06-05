ДБР на Харківщині знайшло схрон ЗС РФ з тоннами боєприпасів: готують передати ЗСУ (відео)

Всього було знайдено 10 тонн боєприпасів, а також зенітна установка та протитанкова ракета.

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У звільненій частині Харківській області детективи ДБР знайшли понад 10 тонн російських боєприпасів. Про це 5 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

На території Великобурлуцького району (східна частина Харківської області) в лісосмузі знайшли схрон з боєприпаси:

протитанкові гранати

різноманітні міни;

гранатомети;

осколково-фугасні заряди;

касетні боєприпаси;

набої різних калібрів.

Окрім цього окупанти, коли втікали, залишили протитанкову керовану ракету та зенітку ЗУ-23. За даними ДБР, схрон належав мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Великобурлуцький район знаходиться в східній частині Харківської області

Зараз озброєння готують для передачі одній з бригад Збройних сил України. У ДБР також заявили, що символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли в Україну, будуть використовувати проти них.

Нагадаємо, 1 червня в деокупованій Сергіївці знайшли схованку зброї та боєприпасів окупантів. Виявлене озброєння вже передали бійцям ЗСУ, які боронять Луганську область.

11 серпня 2022 року в Чернігівській області виявили два склади з боєприпасами російських військ. Їх також передали на озброєння Силам оборони.