"Земля горить": у Таганрозі впав і вибухнув невідомий безпілотник, — росЗМІ (відео)

Повідомляється, що БПЛА впав у районі звалища. На місці працювали працівники Міноборони Росії.

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У Таганрозі, Ростовська область РФ, впав невідомий БПЛА і вибухнув. Інцидент стався ще 3 червня, про що пише Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що безпілотник звалився неподалік Миколаївського шосе. Приналежність його поки що невідома. За попередніми даними, ніхто внаслідок вибуху не постраждав.

Також з'явились відео з місця подій. Автор каже, що безпілотник упав і вибухнув неподалік автомобіля його товариша.

"І земля горить!" — Коментує оператор.

Біля Таганрога впав невідомий БПЛА і вибухнув.

Як повідомив один із місцевих Telegram-каналів, БПЛА впав у районі сміттєзвалища Марцеве. Наразі тривають пошуки уламків.

Крім того, пропагандистське видання "РИА Новости" пише, що, згідно з інформацією від місцевої влади, БПЛА втратив управління, а тому впав.

"Той, хто втратив управління БПЛА, впав у суботу, 3 червня, на пустир, далеко від житлових будинків Таганрога. Постраждалих і руйнувань внаслідок пригоди зафіксовано не було", — сказала прессекретар губернатора Ірина Четвертакова.

Нагадаємо, що 5 червня в Білгородській області в результаті атаки БПЛА спалахнув енергооб'єкт. За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент із безпілотником підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Також ще 2 червня у Смоленській області РФ БПЛА атакували нафтову та газову станції. На місці вибухів знайшли дві вирви. За інформацією місцевої влади, підприємства атакували безпілотниками далекого радіусу дії. Люди не постраждали.