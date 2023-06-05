Сучасний російський танк Т-90 підірвався на українській міні під Мар'їнкою (відео)

Командир танка та навідник встигли вискочити з військової техніки, що горіла, і врятуватися втечею.

Related video

Українські військові знищили один із найсучасніших танків Т-90М "Прорив" у боях під Мар'їнкою. Відео, на якому можна побачити, як горить ворожа техніка, було опубліковано 1 червня в Telegram-каналі російського військкора з видання "Известия" Валентина Трушніна.

На відео можна побачити запис від першої особи, коли танк наїжджає на міну, внаслідок чого відбувається вибух і займання військової техніки.

Відомо, що танк підірвався на міні українських захисників. Водій-механік не вижив, а командир і навідник змогли вискочити з танка, що палав, і втекти.

Нагадаємо, 31 травня підрозділи Волинської бригади тероборони ліквідували танк російських військ пострілом із гаубиці FH70. Влучний постріл із 155 мм гаубиці FH70 дозволив залишити росіян без танка, який був ретельно захований у лісі.

Також нагадаємо, у середині травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, на якому видно, як бійці 54 ОМБр знищують ворожі танки з повітря.

26 травня українські захисники на Сіверському напрямку успішно вразили російський танк Т-90М "Прорив". Видовищне відео знищення ворожого ОБТ було опубліковано на офіційній сторінці бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.