На думку колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, торішній страх ескалації був "дуже перебільшений". Він зазначив, що немає сенсу постійно "грати в оборону" та боротися з ворогом лише на своїй території.

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У перший рік повномасштабної війни в Україні адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що удар усередині Російської Федерації може спровокувати реакцію у відповідь по Заходу, проте зараз цей страх відступив. Про це пише The New York Times 5 червня.

Як зазначають журналісти, у відповідь на атаки БПЛА по Москві та вторгнення на територію РФ з використанням бронетехніки американського виробництва в адміністрації Байдена "знизують плечима".

"Ми не збираємося виходити і розслідувати це", — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі щодо ударів по російській столиці.

У статті також йдеться, що "за зачиненими дверима" співробітники адміністрації американського президента виявили ще менше занепокоєння подібними інцидентами. Автори публікації стверджують, що у США розглядають удари всередині РФ як підготовчі операції до можливого початку контрнаступу ЗСУ.

"Послухайте, це війна. Так буває на війні", — цитують журналісти одного з чиновників.

Високопоставлений співробітник Пентагону по Росії та Україні в адміністрації Обами та виконавчий директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас уточнила, що побоювання з приводу ескалації залишаються, але вони не так лякають, як "перевага Росії".

Своєю чергою колишній командувач силами армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що немає сенсу постійно "грати в оборону" і боротися з ворогом на своїй території, не наражаючи на ризик дім ворога. Він також зазначив, що згідно зі статутом ООН кожна нація має право на самооборону.

На думку Ходжеса, торішні побоювання з приводу ескалації були "дуже перебільшені" адміністрацією Байдена.

"З плином часу, коли Росія продовжує вбивати безневинних українців високоточною зброєю проти багатоквартирних будинків, наше постійне натискання на гальма змушує нас виглядати наївними", — заявив американський генерал.

Нагадаємо, що згідно зі статтею The Washington Post від 1 червня, адміністрація Байдена постійно перетинає червоні лінії, про які заявляв Кремль. Це викликано блефом Володимира Путіна, котрий жодного разу не виконав свої обіцянки покарати Захід за постачання зброї Україні.

Крім того, 3 червня в The Washington Post заявили, що бійці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії", які неодноразово проривали кордон у Білгородській області РФ, були помічені за використанням озброєння західного виробництва.

Ми також писали про те, що 30 травня представник Ради національної безпеки США заявив, що Вашингтон "не підтримує" удари по території Росії. При цьому він зазначив, що США надають Україні ту військову допомогу, яка їй потрібна для повернення своєї суверенної території.