По мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, прошлогодний страх эскалации был "очень сильно преувеличен". Он отметил, что нет смысла постоянно "играть в оборону" и сражаться с врагом только на своей территории.

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В первый год полномасштабной войны в Украине администрация президента США Джо Байдена опасалась, что удар внутри Российской Федерации может спровоцировать ответную реакцию по Западу, однако сейчас этот страх отступил. Об этом пишет The New York Times 5 июня.

Как отмечают журналисты, в ответ на атаки БПЛА по Москве и вторжение на территорию РФ с использованием бронетехники американского производства в администрации Байдена "пожимают плечами".

"Мы не собираемся выходить и расследовать это", — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби касательно ударов по российской столице.

В статье также говорится, что "за закрытыми дверями" сотрудники администрации американского президента проявили еще меньше обеспокоенности подобными инцидентами. Авторы публикации утверждают, что в США рассматривают удары внутри РФ как подготовительные операции к возможному началу контрнаступления ВСУ.

"Послушайте, это война. Так бывает на войне", — цитируют журналисты одного из чиновников.

Высокопоставленный сотрудник Пентагона по России и Украине в администрации Обамы и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас уточнила, что что опасения по поводу эскалации остаются, но они не так пугают, как "преобладающая Россия".

В свою очередь бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес считает, что нет смысла постоянно "играть в оборону" и сражаться с врагом на своей территории, не подвергая риску дом врага. Он также отметил, что согласно уставу ООН, каждая нация имеет право на самооборону.

По мнению Ходжеса, прошлогодние опасения по поводу эскалации были "очень сильно преувеличены" администрацией Байдена.

"С течением времени, когда Россия продолжает убивать невинных украинцев высокоточным оружием против многоквартирных домов, наше постоянное нажатие на тормоза заставляет нас выглядеть наивными", — заявил американский генерал.

Напомним, что согласно статье The Washington Post от 1 июня, администрация Байдена постоянно пересекает красные линии, о которых заявлял Кремль. Это вызвано блефом Владимира Путина, который ни разу не выполнил свои обещания наказать Запад за поставки оружия Украине.

Кроме того, 3 июня в The Washington Post заявили, что бойцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", которые неоднократно прорывали границу в Белгородской области РФ, были замечены за использованием вооружения западного производства.

Мы также писали о том, что 30 мая представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон "не поддерживает" удары по территории России. При этом он отметил, что США предоставляют Украине ту военную помощь, которая нужна ей для возвращения своей суверенной территории.