"Постріл собі в ногу": підрив Каховської ГЕС допоможе контрнаступу України, — експерт

На думку Сергія Грабського, підривом греблі окупанти зробили собі "ведмежу послугу", оскільки у разі прориву ЗСУ до узбережжя Азовського моря цю частину територій фактично буде заблоковано.

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Підрив Каховської ГЕС не змінить ситуацію з планами військового командування Києва щодо контрнаступу на півдні України. Про це у вівторок, 6 червня, повідомив військовий експерт Сергій Грабський у коментарі для "РБК-Україна".

Це ніяк не вплине на наші наступальні дії. Тому що треба розуміти, виходячи з тієї ситуації, конфігурації лінії фронту, що проводити якісь наступальні дії з форсуванням, наприклад, Дніпра ніхто не збирався. Тому що це складна операція. Противник свідомо вистрілив собі в ногу. Тому що він створив собі таку загрозу для себе", — зазначив експерт.

За його словами, російські окупанти створили проблему самі собі, оскільки вода перш за все підтопить усі їхні укріплення на лівому березі Дніпра, оскільки паводок впаде за два-три дні.

"Він апріорі нижчий за правий, тому основна зона затоплення припадає саме на лівий берег, що знаходиться під окупацією", — зазначив Грабський.

Також, за словами військового експерта, окупанти не можуть проводити жодних наступальних дій, оскільки вони прорахувалися з розумінням того, як замість умовної безпеки заблокували самі себе.

"Таким чином, убезпечившися, як вони можуть собі уявити, "від можливого просування противника", вони навпаки фактично додали трохи територій до такої умовної назви як острів Крим. Тому що у разі прориву наших сил до узбережжя Азовського моря ця частина фактично буде заблокована", — заявив він.

Також Грабський зазначив, що підрив Каховської ГЕС, від рівня води в якій залежить ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС — це акт тероризму "певною мірою пов'язаний з ядерним об'єктом".

Підрив Каховської греблі 6 червня: подробиці

Вранці близько 06:00 російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Співробітники "Енергоатому" повідомили, що підрив дамби у Каховці є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки саме звідти надходить вода, яка забезпечує роботу станції.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.