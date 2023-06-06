"Атлантиди не буде": місцевий блогер розповів про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

За даними автора контенту, рівень води фіксують експерти. Він повідомив, що жоден з населених пунктів не опинився під водою.

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6 червня російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію, у Херсонській області оголосили евакуацію мешканців з районів, що можуть бути затоплені. Про наслідки підриву йдеться у пості телеграм-каналу "Николаевский Ванек".

"По воді — могло бути гірше. Рівень води росте не так швидко, як можна було собі уявити, та й росте незначно. Експерти стежать за допустимим рівнем води й в будь-якому разі нині жоден із населених пунктів не знаходиться під водою. Тобто поки що можна зробити висновок — Атлантиди не буде", — написав блогер.

За його даними, сама гідроелектростанція вже перебуває під водою, а поблизу хаотично рухаються колони з катерами. Загарбники, за його словами, прикривають рух колон пострілами.

"Ніхто нікого не покинув і всі служби працюють", — завірив автор контенту.

Мешканцям окупованої частини Херсонської області він порадив не покладатися на ворожі сили та в разі загрози самостійно рухатися якомога далі від берега, взявши необхідні речі. За інформацією блогера, РФ не готувала рейсів для евакуації.

Нагадаємо, у соцмережах повідомили про втрату російськими військовими частини лінії оборони внаслідок підриву Каховської ГЕС. Згідно з мапою топографічної місцевості, селам на лівому березі затоплення загрожує більше, ніж Херсону.

Тим часом міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що місто почало затоплювати.

За даними "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

За інформацією Дениса Шмигаля, затоплення загрожує 80 населеним пунктам. Прем’єр-міністр підкреслив, що триває евакуація місцевих мешканців.