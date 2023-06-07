Місто під водою: в Олешках Херсонської області критична ситуація (відео), — ГВА

За словами голови Олешківської ГВА Тетяни Гасаненко, населений пункт затоплено на 80%. Російські окупанти розстрілюють місцевих мешканців за спробу врятуватись на човнах.

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Ситуація у населеному пункті Олешки на Херсонщині, що тимчасово перебуває під окупацією, є критичною після підриву греблі Каховської ГЕС. Про це 7 червня заявила голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, люди змушені шукати порятунку на дахах своїх будинків. Більше того, окупанти забороняють проведення евакуації, залишаючи мешканців без можливості залишити затоплені території.

Гасаненко поінформувала, що майже 80% міста затоплено, включаючи населені пункти Олешківської територіальної громади, що повністю опинилися під водою. Багато будинків руйнуються і зникають під повінню, позбавляючи людей можливості врятуватися.

Вчора окупанти спробували створити ілюзію допомоги, оголосивши про "евакуацію" біля будівлі ДСНС. Однак через неможливість дістатися до цього місця із затоплених районів та невизначеності місцевих жителів, що знаходяться на незатоплених вулицях, чи справжня це евакуація чи лише спроба пропаганди залишалася неясною.

Начальниця ГВА також повідомила, що окупанти забороняють мешканцям залишати зону на своїх транспортних засобах. Більше того, за спробу спуститися на воду у човні громадянам загрожує негайний розстріл з боку окупантів.

"Станом зараз евакуюватися неможливо, врятуватися дуже мало шансів", — підкреслила Гасаненко.

Раніше, 7 червня, у мережі публікували відео, як у затоплених Олешках бійці 406-ї артбригади, які несуть службу на Херсонському напрямку, змогли передати воду жінці з двома дітьми, які рятувалися від потопу на даху будинку.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, розташованих у небезпечній зоні.

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