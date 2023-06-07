У 10 разів із початку року: в Білорусі значно знизилася кількість російських військових, — ДПСУ (відео)

Раніше в Білорусі було близько 10-11 тисяч російських військових.

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Число російських військових, які перебувають на території Білорусі, знизилося практично до однієї тисячі. Про це в середу, 7 червня, заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Проте прикордонники зазначили, що кількість російських військових, яких залучали раніше для підготовки на білоруських полігонах, знизилася приблизно до тисячі осіб.

"Ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Створення необхідного (наступального) угруповання, яке могло б перебувати на території Білорусі для здійснення вторгнення в Україну, наразі не фіксується", — наголосив Демченко.

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Він заявив, що, за даними відомства, зараз кількість російських військових у Білорусі становить не більш ніж одна тисяча осіб, що значно менше ніж на початок року, коли загальна кількість солдатів РФ становила 10-11 тисяч.

Він зазначив, що спочатку кількість військових із Росії зменшилася до 2,5 тисячі, а зараз становить уже менш ніж одна тисяча.

Російські військові в Білорусі

Станом на 16 січня українські прикордонники нарахували на території сусідньої з Україною Білорусі близько 11 тисяч російських військових. Також вони зазначили, що їхня кількість постійно змінюється.

У середині січня сервіс Planet Labs показав супутникові фотографії, на яких можна побачити розгортання військ РФ на одному з білоруських полігонів.

На початку 2023 року Фокус писав, що в КМВА повідомили, що спільні навчання військ РФ і Білорусі не є прямою загрозою для Києва.