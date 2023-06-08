Приїхали із Закарпаття: РПЦ передала українських військовополонених Угорщині

Згідно з опублікованою інформацією РПЦ, передавання українських військовополонених відбулося "на прохання угорської сторони".

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У Російській православній церкві заявили, що 8 червня передали групу українських військовополонених Угорщині. Про це йдеться на сайті РПЦ.

Повідомляється, що всі військові нібито із Закарпаття. Саме цим обумовлено їх передачу Угорщині, а не Україні. Примітно, що в РПЦ заявили, що передавання військовополонених відбулося на прохання Угорщини.

"8 червня 2023 року з благословення Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництвом Російської Православної Церкви в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщини групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях".

Також повідомляється, що у цьому заході брали участь митрополит Волоколамський Антоній та радник Московського патріарха протоієрей Микола Балашов.

Імена полонених українців чи звання, а також обставини їхнього полону під час бойових дій не називаються. На момент написання новини українська сторона поки що не прокоментувала повідомлення.

Нагадаємо, що раніше українські ЗМІ писали про плани РПЦ передати Угорщині групу українських військовополонених. За словами джерела, РПЦ намагається поновити свою легітимність після міжнародних санкцій за підтримку військового вторгнення РФ. Передбачається, що у процесі обміну братиме участь Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Крім того, повідомлялося, у квітні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною. За його словами, війна завершиться, щойно Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Також 3 червня уряд Угорщини закликав до миру в Україні, зобразивши Крим частиною РФ на карті. У Будапешті закликали припинити вогонь та розпочати мирні переговори. Уряд Орбана також показав карту, на якій окупований 2014 року острів належить до території Російської Федерації.