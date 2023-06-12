Всупереч критиці: Шойгу прагне повернути собі позитивний імідж, — британська розвідка

За інформацією Міноборони Британії, міністр оборони РФ активізувався в публічному просторі минулого тижня — якраз у той період, коли Україна почала посилювати свої наступальні операції.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу почав активну діяльність в інформаційному просторі з метою підтримувати свій позитивний імідж. Про це в понеділок, 12 червня, повідомляється в черговому огляді Міноборони Великобританії, опублікованому у Twitter.

За інформацією британської розвідки, протягом останнього тижня Сергій Шойгу був особливо активним у публічному просторі, мабуть, із метою показати, що його відомство тримає під контролем усі стратегічні питання, тоді як Україна почала прискорювати наступальні операції ЗСУ.

Шойгу дав мінімум кілька офіційних коментарів про оборонні операції Росії, а також зробив публічні заяви про втрати українських військових сил, які були сильно перебільшені. Також Шойгу закликав подвоїти зусилля оборонної промисловості РФ і виступив із критикою на адресу офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

"Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічних виступів. Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед усе неприкритішою критикою з боку деяких співвітчизників", — зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 11 червня Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони" мають перейти "під крило" головного військового відомства Росії до 1 липня цього року.

Також нагадаємо, що 22-річний син міністра оборони РФ Шойгу, який посилає тисячі людей на смерть, робить сольну кар'єру.