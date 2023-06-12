Вночі у Мелітополі "відмінусували" теплотяг, яким росіяни доставляли паливо на фронт, — мер

Місцеві повідомляли, що близько опівночі у місті пролунав вибух. За даними Івана Федорова, у загарбників вже вдруге за кілька місяців "вийшла з ладу" техніка.

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Мешканці Мелітополя повідомляли, що вночі у місті пролунав вибух. Як з’ясувалося, він був пов’язаний зі знищенням тепловоза російських окупантів. Про це йдеться у пості міського голови Мелітополя Івана Федорова від 12 червня.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою — швидко зношується", — заявив він.

За словами мера, жителі Маріуполя чули вночі ліквідацію техніки, яку росіяни використовували для транспортування палива на передову. Посадовець підкреслив, що можливостей у ворога — все менше.

"За уточненою інформацією сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий теплотяг у локомотивному депо", — написав Федоров.

Також він нагадав, що цей випадок — не перший. За словами мелітопольського міського голови, за останні два місяці вже "виходив достроково з ладу" ворожий тепловоз.

Нагадаємо, у місцевому телеграм-каналі повідомляли, що ніч на 12 червня у тимчасово окупованому Мелітополі пройшла неспокійно. Зокрема, мешканців районів Новий Мелітополь та Юрівка розбудив вибух з боку депо.

Також 12 червня російське медіа написало, що у Бєлгородській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг. Машиніст розповів журналістам, що 15 вагонів перекинулися внаслідок атаки БПЛА.

12 червня учасники руху "Атеш" показали, як псували ворожу техніку у Запорізькій області, та закликали партизанів таким чином привітати окупантів з Днем Росії.