Удар із HIMARS: в ISW підтвердили ліквідацію росіян, які чекали на плацу промови генерала

За даними аналітиків, внаслідок операції ЗС РФ втратили вбитими та пораненими близько 200 військовослужбовців.

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Один із підрозділів 20-ї дивізії загальновійськової армії Російської Федерації, що дислокується в районі Кремінної Луганської області, зазнав обстрілу з боку Сил оборони України. Про це повідомляється у звіті ISW.

Згідно з російськими джерелами, збройні сили України завдали атаки в момент, коли 20-а дивізія Російської Федерації перебувала в стаціонарному становищі, очікуючи на прибуття генерал-майора Сухраба Ахмедова, який командує цією дивізією, до своїх військ. Атака сталася у районі Кремінної Луганської області.

За повідомленням російських джерел, внаслідок удару системи HIMARS загинуло приблизно 100 російських військовослужбовців, а ще близько 100 було поранено.

Цей інцидент викликав широку хвилю обурення в Росії, особливо серед російських блогерів, які висловили свої скарги, що командири, включаючи Сухраба Ахмедова, продовжують залишатися на своїх посадах.

м. Кремінна, Луганська обл.

Зазначимо, що 14 червня з'явилася інформація про ліквідацію великої кількості російських солдатів, які чекали на промову генерала на плацу. За словами військкорів РФ, удару по території об'єкта завдали з реактивної артилерії HIMARS. Солдат зібрали, щоб вони заслухали "мотивуючу" промову російського генерала Сухраба Ахмедова, який раніше вже "уславився" невдалими штурмами в районі Вугледару.

Нагадаємо, що 14 червня кілька західних чиновників заявили, що Збройні сили України звільнили щонайменше чотири села і продовжать рухатися вперед у рамках контрнаступу. За їхніми оцінками, контрнаступ розпочався вкрай рано, але ініціатива на боці українців.

А навколо Бахмута деякі з українських підрозділів переходять у контрнаступ. Ярослав Лисенко з батальйону "Свобода" розповів, що бійці ЗСУ просунулися на кілька кілометрів і завдають ворогові втрат.