Удар по Кривому Рогу: є прильоти на підприємствах, спалахнули пожежі, – ОВА (фото)

Внаслідок обстрілу в місті є суттєві руйнування виробничих споруд, розбито газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Поранення отримав 38-річний чоловік.

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Вночі в четвер, 15 червня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Результатом ворожої атаки стали пожежі та руйнування. Про це глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах", — йдеться у публікації.

Як повідомив глава регіону, внаслідок ракетного удару поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Розбито газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус", — написав Лисак.

Він зазначив, що одну з ворожих ракет збила українська ППО. Уламки пошкодили автомобіль.

За словами керівника ОВА, також вночі воїни ПВК "Схід" знищили у небі над регіоном усі 5 запущених безпілотників Shahed-131/136.

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, вночі 15 червня російські військові також атакували дронами Одеську область. За словами спікера ОВА Сергія Братчука, усі 13 запущених окупантами "шахедів" знищено Силами ППО.

14 червня повідомлялося, що поліцейські показали порятунок людей у Краматорську після удару РФ. З-під завалів живими дістали чоловіка та жінку. Ще мінімум двоє людей під час ракетної атаки ЗС РФ по Краматорську загинули.