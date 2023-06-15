Удар по Кривому Рогу: есть прилеты по предприятиям, вспыхнули пожары, – ОВА (фото)

В результате обстрела в городе есть существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Ранение получил 38-летний мужчина.

Related video

Ночью в четверг, 15 июня, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Результатом вражеской атаки стали пожары и разрушения. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал в своем Telegram-канале.

"Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям", – говорится в публикации.

Как сообщил глава региона, в результате ракетного удара ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже обуздали. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус", – написал Лысак.

Он отметил, что одну из вражеских ракет сбила украинская ПВО. При этом обломки повредили автомобиль.

По словам руководителя ОВА, также ночью воины ПВК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 запущенных беспилотников Shahed-131/136.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, ночью 15 июня российские военные также атаковали дронами Одесскую область. По словам спикера ОВА Сергея Братчука, все 13 запущенных оккупантами "шахедов" уничтожены Силами ПВО.

14 июня сообщалось, что полицейские показали спасение людей в Краматорске после удара РФ. Из-под завалов живыми достали мужчину и женщину. Еще минимум двое людей во время ракетной атаки ВС РФ по Краматорску погибли.