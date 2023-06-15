Основне попереду: у наступ на РФ пішли лише 3 із 12 підготовлених бригад, – Reuters

Українська армія почала наступати на ворога – відбила сім населених пунктів на південному сході країни. Втім, деякі експерти закликають бути обережними з передчасними заявами про успіх чи невдачу цієї операції.

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Україна спромоглася успішно відбити сім населених пунктів на південному сході країни. Проте варто зазначити, що у контрнаступі було задіяно лише три з дванадцяти готових бригад сил оборони. Про це повідомляє видання Reuters.

За даними закордонних експертів, українська армія успішно відбила сім сіл на південному сході країни, але зазнала значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що наразі у боях на південному сході було помічено лише три з 12 бригад української армії.

"Моє головне занепокоєння через п'ять-шість днів після цієї основної фази полягає в тому, що прогрес, здається, зупинився. Імпульс, який вони накопичили за перші пару днів, по суті зник, і ми не знаємо чому це так", — вважає Музика і додав, що Україна могла втратити до 15% своїх Бредлі та кілька своїх Леопардів.

Україна розробила план наступу проти Росії, який має бути здійснено за півроку після відновлення контролю над Херсоном та частиною Харківської області. У рамках цього плану було сформовано 12 бронетанкових бригад, з яких дев'ять пройшли західну підготовку та отримали відповідне озброєння, як повідомляють експерти. Кожна бригада складається із приблизно 3,5–4 тисяч солдатів. Крім того, в Україні є вісім штурмових бригад, які включають близько 40 тисяч призовників МВС.

Наразі сили оборони атакували два райони біля Орєхова та Великої Новосілки, за 80 км від тимчасово окупованих Токмака та Мелітополя Запорізької області.

Повідомляється, що ці міста мають сильну російську оборону.

Військовий аналітик Джек Уотлінг акцентував увагу на тому, що поки що рано робити висновки про те, чи є наступ успішним чи невдалим. Він закликав бути обережними з передчасними заявами про успіх чи невдачу цієї операції.

Військові експерти зазначають, що Україна може застосувати свої основні сили у контрнаступі, стежачи за рухами російських військ. Вони вказують на можливість атакувати в тих областях, де Росія має слабку оборону, таких як східна частина.

"З обох боків багато зведеться до виснаження. Ризик для них (українців, — ред.) полягає в тому, що перш ніж вони доберуться до цієї (російської, — ред.) оборонної лінії, вони займуть занадто сильне виснаження, і буде надто важко її прорвати та використовувати", — заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Повідомляється, що аналітики в основному роблять висновки на основі супутникових та фотографічних даних.

Нагадаємо, 14 червня у ЗСУ повідомили, що бійці Сил оборони України мають частковий успіх на Бердянському напрямку під час наступальних дій. За останні три доби українські військові в боях просунулися за деякими напрямками на відстань від 200 до 1400 метрів.

Також 14 червня повідомлялося, що згідно з даними DeepState, ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута в Донецькій області, а також трохи в Запорізькій області.

Нагадаємо також, заступник міністра оборони Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угрупування ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.

Раніше, 11 червня, стало відомо, що Сили оборони та безпеки України звільнили населені пункти Благодатне та Макарівку Донецької області.