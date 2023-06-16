Достатньо одного дзвінка: у Зеленського висловилися про заклики РФ до мирних переговорів

За словами радника голови ОП Подоляка, щоб домогтися припинення вогню та миру, Росії потрібно вивести свої війська з усієї території України. Тоді можна буде розпочати діалог про правила післявоєнного співіснування.

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Усі заклики російської сторони до мирних переговорів є пропагандистським блефом. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у себе у Twitter.

За його словами, не можна закликати до миру, одночасно обстрілюючи українські міста крилатими та балістичними ракетами.

"Будь-які заклики до миру та діалогу від російської сторони, що звучать під акомпанемент крилатих і балістичних ракет, не більш ніж цинічний, лицемірний пропагандистський блеф", — зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, щоб домогтися припинення вогню та миру, Росії потрібно вивести свої війська з усієї території України. Тоді можна буде розпочати діалог про правила післявоєнного співіснування.

"Хочете миру? Хочете припинення вогню? Цього можна досягти одним дзвінком. Досить просто віддати наказ про виведення війська з території чужої суверенної країни", — написав Подоляк.

За його словами, РФ має створити на своїй території демілітаризовану зону, а також виплатити Україні компенсації.

Михайло Подоляк про переговори з Росією Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 11 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про відсутність "хлипкого фундаменту" у діалозі РФ та України. Коментуючи слова спікера Кремля, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які переговори з нинішньою російською владою безглузді та небезпечні.

Крім того, 8 червня білоруський політик Олександр Лукашенко розповів, як хотів утихомирити Путіна і який подарунок РФ зробила США. За словами політика, задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він намагався примирити Путіна та Порошенка. Той факт, що переговори не вдалися, він вважає головною причиною вторгнення РФ.