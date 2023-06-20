Україна веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні, – Reuters

Такий крок дозволить ефективно задовольняти власні Києва потреби у зброї, розвивати оборонну промисловість, здатну конкурувати на світовому ринку та давати робочі місця людям, пишуть журналісти.

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Україна перебуває у процесі переговорів із західними виробниками зброї з метою збільшення виробництва озброєнь на своїй території. Передбачається, що контракти можуть бути підписані найближчими місяцями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова українського міністра стратегічної промисловості України Сергія Боєва.

За його інформацією, Україна веде обговорення з виробниками зброї з різних країн, включаючи Німеччину, Італію, Францію та країни Східної Європи.

"Ми ведемо з ними дуже докладні переговори. І ми впевнені, що найближчими кількома місяцями підпишемо контрактні угоди", – сказав Боєв у кулуарах Паризького авіасалону.

Крім того, видання нагадало про заяву президента України Володимира Зеленського у травні про те, що країна співпрацює з британською оборонною компанією BAE Systems (BAES.L) у рамках роботи над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь – від танків до артилерії. Але на даний момент угоди про співпрацю ще не підписано.

Крім того, німецька компанія Rheinmetall заявила минулого місяця, що створила спільне підприємство з українським державним конгломератом "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні. Очікується, що виробництво розпочнеться із середини липня.

На думку видання, шляхом заохочення іноземних оборонних компаній до виробництва зброї на українській території, Київ може ефективніше задовольняти власні потреби в озброєннях і одночасно розвивати оборонну промисловість, здатну конкурувати на світовому ринку.

"Для майбутнього стримування агресії буде потрібна сильна оборонна промисловість в Україні, сильні українські збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що прихід міжнародних партнерів до України, створення виробництва та включення України до системи безпеки вільного світу дуже важливі", – сказав Боєв.

Він не розкрив інформацію про конкретні компанії, з якими він проводив переговори чи зустрічі.

"Ми обговорюємо різні рівні співробітництва. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати та виробляти безпілотники", – зазначив міністр.

Боєв сподівається, що країна зможе залучити іноземних виробників безпілотників, і каже, що уряд України може надати значну підтримку.

"Ми думаємо, що це просто питання реальної реалізації", – сказав він.

Нагадаємо, що винахідники із Рівненської області запустили виробництво приладів, які допоможуть українським військовим вчасно помічати російські безпілотники.

Раніше українець Дмитро Селін розробив свою систему для виявлення російських дронів. Перший прототип пристрою на батареї вже випробовують на фронті.