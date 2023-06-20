У районі окупованої Каховки пролунав потужний вибух, — соцмережі (відео)

Інформація стосовно руйнувань і жертв поблизу міста, яке розташоване на лівому березі Дніпра, наразі відсутня в публічному доступі.

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У районі тимчасово окупованої Каховки пролунав потужний вибух. Про це інформує Telegram-канал "Інформаційний Навігатор".

У дописі зазначили, подію зафіксували на Лівобережжі. Що саме спровокувало такий потужний вибух, не назвали. Додаткова інформація про руйнування та жертв наразі невідома.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зробив репост відповідної інформації. Він також не повідомив подробиці вибуху.

Вибухи на тимчасово окупованій території в червні

Учасники партизанського руху 20 червня повідомили, що на території Бердянська, який нині контролюють російські війська, пролунав вибух. Імовірно, відбулося влучання в склад із боєприпасами. Також вони зазначили, що такі події створюють невизначеність, серед представників окупаційної влади зросли панічні настрої, оскільки вони сумніваються в подальшій доцільності утримання міста.

У Сімферополі, як повідомили російські ЗМІ, вибухнув автомобіль із топокупантом. Так званий "помічник віцепрем'єра" Володимир Єпіфанов разом зі своїм секретарем і охоронцем отримали серйозні опіки після вибуху. За день до інциденту автомобіль топокупанта перевірили на СТО в Сімферополі.

Під Генічеськом на Херсонщині 18 червня горіли великі склади ЗС РФ. У смт Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах заявили про влучання по складах із боєприпасами РФ. У ЗМІ писали, що детонація відбувалася не одну годину.

Нагадаємо, 13 червня в Луганську пролунали вибухи, над містом піднявся дим. За словами очевидців, снаряд прилетів біля автомобільного ринку. Російські військкори пишуть про пошкодження будівлі Луганської будівельної компанії.