Информация о разрушениях и жертвах близ города, расположенного на Левом берегу Днепра, отсутствует в публичном доступе.

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В районе временно оккупированной Каховки раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационный Навигатор".

В сообщении отметили, что событие зафиксировали на Левобережье. Что именно спровоцировало столь мощный взрыв, не назвали. Дополнительная информация о разрушениях и жертвах пока неизвестна.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", сделал репост соответствующей информации. Он также не сообщил подробности о взрыве.

Взрывы на временно оккупированной территории в июне

Участники партизанского движения 20 июня сообщили, что на территории Бердянска, ныне контролируемого российскими войсками, раздался взрыв. Вероятно, произошло попадание в склад с боеприпасами. Также они отметили, что такие события создают неопределенность среди представителей оккупационных властей, возросли панические настроения, поскольку они сомневаются в дальнейшей целесообразности удержания города.

В Симферополе, как сообщили российские СМИ, взорвался автомобиль с оккупантом. Так называемый "помощник вице-премьера" Владимир Епифанов вместе со своим секретарем и охранником получили серьезные ожоги после взрыва. За день до инцидента автомобиль покупателя проверили на СТО в Симферополе.

Под Геническим на Херсонщине 18 июня горели большие склады ВС РФ. В населенному пункте Рыково Херсонской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах заявили о попадании по складам с боеприпасами РФ. В СМИ писали, что детонация происходила не один час.

Напомним, 13 июня в Луганске раздались взрывы, над городом поднялся дым. По словам очевидцев, снаряд прилетел у автомобильного рынка. Российские военные коры пишут о повреждении здания Луганской строительной компании.