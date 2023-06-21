Мобілізація в Україні: що робити, якщо військовослужбовець погано почувається

У Довіднику військовослужбовця прописано два можливі алгоритми дій за поганого самопочуття солдата.

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У зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україні триває загальна мобілізація та запроваджено військовий стан. Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. У результаті військових дій деякі військові можуть отримати поранення. Незважаючи на надану медичну допомогу та проходження реабілітації, у них все ж таки може статися погіршення здоров'я. Видання Армія Inform розповіло, що робити, якщо військово-лікарська комісія визнала такого військового придатним, але у нього погане самопочуття.

У Довіднику військовослужбовця після поранення прописано певний алгоритм дій, якого слід дотримуватись. Він передбачає кроки та процедури для забезпечення найкращої медичної допомоги та реабілітації потерпілого військового.

Якщо військовий потребує екстреної невідкладної медичної допомоги, потрібно виконати такі дії:

негайно зателефонуйте за екстреною службою у вашій країні (наприклад, номер 103) або зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я. Повідомте характер і серйозність події, а також точне місцезнаходження.

повідомте про те, що трапилося своєму безпосередньому командиру або попросіть медичний персонал повідомити найближчий Територіальний центр кваліфікованої медичної допомоги (ТЦК) та Санітарно-профілактичний заклад (СП) про ваше місцезнаходження, надавши їм облікові дані для подальшого повідомлення у вашу військову частину.

після надання медичної допомоги дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Якщо необхідно повернутися до служби, зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони вашої країни та повідомте безпосереднього командира про свій стан та повернення.

При загостренні хронічних захворювань, які не загрожують здоров'ю та життю, рекомендується виконати такі дії:

зверніться до свого безпосереднього командира та повідомте про своє захворювання, а також про намір звернутися до медичного закладу для консультації та лікування.

того ж дня зверніться за консультацією до лікаря. Зверніться до медичного закладу, переважно до системи охорони здоров'я Міністерства оборони, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу та рекомендації від фахівця.

після обстеження та отримання результатів повідомте свого командира про результати. Ваші подальші дії залежатимуть від цих результатів.

якщо результати обстежень вказують на задовільний стан здоров'я або необхідність планового лікування, слід повернутися до військової частини та за необхідності звернутися до медичного закладу вашої військової частини.

Якщо результати обстеження підтверджують необхідність екстреної медичної допомоги, дотримуйтесь пункту 1 і зверніться до медичного закладу або викличте екстрену допомогу залежно від ситуації.

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