Мобилизация в Украине: что делать, если военнослужащий плохо себя чувствует

В Справочнике военнослужащего прописаны два возможных алгоритма действий при плохом самочувствии солдата.

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В связи с военным вторжением России в Украине продолжается всеобщая мобилизация и введено военное положение. Под мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В ходе военных действий некоторые военные могут получить ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и прохождение реабилитации, у них все же может произойти ухудшение здоровья. Издание Армия Inform рассказало, что делать, если военно-врачебная комиссия признала такого военного пригодным, но у него плохое самочувствие.

В Справочнике военнослужащего после ранения прописан определенный алгоритм действий, который следует соблюдать. Он предусматривает шаги и процедуры для обеспечения наилучшей медицинской помощи и реабилитации пострадавшего военного.

Если военный нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи, требуется выполнить следующие действия:

немедленно позвоните по телефону экстренной службы в вашей стране (например, номер 103) или обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения. Сообщите характер и серьезность происшествия, а также точное местоположение.

сообщите о случившемся своему непосредственному командиру или попросите медицинский персонал сообщить ближайшему Территориальному центру квалифицированной медицинской помощи (ТЦК) и Санитарно-профилактическому учреждению (СП) о вашем местонахождении, предоставив им учетные данные для последующего сообщения в вашу воинскую часть.

после оказания медицинской помощи следуйте рекомендациям врача. Если необходимо вернуться в службу, обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны вашей страны и сообщите непосредственному командиру о своем состоянии и возвращении.

При обострении хронических заболеваний, которые не представляют угрозу для здоровья и жизни, рекомендуется выполнить следующие действия:

обратитесь к своему непосредственному командиру и сообщите о своем заболевании, а также о намерении обратиться в медицинское учреждение для консультации и лечения.

в тот же день обратитесь за консультацией к врачу. Обратитесь в медицинское учреждение, предпочтительно в системе здравоохранения Министерства обороны, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь и рекомендации от специалиста.

после обследования и получения результатов сообщите своему командиру о результатах. Ваши дальнейшие действия будут зависеть от этих результатов.

если результаты обследований указывают на удовлетворительное состояние здоровья или необходимость планового лечения, следует вернуться в воинскую часть и при необходимости обратиться в медицинское учреждение вашей воинской части.

если результаты обследований подтверждают необходимость экстренной медицинской помощи, следуйте пункту 1 и обратитесь к медицинскому учреждению или вызовите экстренную помощь, в зависимости от ситуации.

Напомним, ранее юрист Илья Шипко рассказал, как обжаловать заключение ВВК. Однако, по его словам, обжалование постановления не останавливает его действия, то есть военнообязанного могут мобилизовать.

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