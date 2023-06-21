Бійці ЗСУ під Кремінною зупинили наступ російських танків (відео)

Внаслідок невдалої атаки окупанти втратили один танк. Машина спочатку спалахнула, а потім, ймовірно, здетонував боєкомплект, через що російський танк розірвало на частини.

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Українські захисники на напрямі Лимана та Кремінної зупинили просування ворожих танків. Завдяки точній роботі української артилерії одна з машин супротивника була знищена. Кадри невдалої атаки ЗС РФ було опубліковано 21 червня на каналі українського журналіста Юрія Бутусова.

"На напрямку Лиман-Кремінна російські сили намагалися розпочати наступ за допомогою танків. Однак, завдяки нашій артилерії, планам окупантів не судилося збутися", — написав Бутусов у коментарі під відео.

На кадрах можна побачити групу російських штурмовиків, які намагалися просунутися за підтримки трьох танків. Однак їх було виявлено з повітря, після чого по противнику було відкрито артилерійський вогонь.

Один танк був підбитий — спочатку машина окупантів спалахнула, а потім, ймовірно, здетонував боєкомплект, через що російський танк розірвало на частини.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 21 червня українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях на південному фронті, а на Бердянському, Мелітопольському та Лиманському напрямках продовжують вести наступальні дії.

Коментуючи подію на фронтах, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройним силам України не вдається реалізувати швидко контрнаступ, оскільки на передовій заміновано близько 200 тисяч квадратних кілометрів.