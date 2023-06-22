Контрнаступ ЗСУ: експерти застерігають українців та світ від завищених очікувань, — NYT

Аналітик Сет Джонс заявив, що ЗСУ ще не задіяли більшу частину своїх сил, які були підготовлені до контрнаступу. Саме тому темпи просування такі повільні.

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Велика частина світу уважно стежить за тим, як проходить контрнаступ ЗСУ. Проте аналітики застерігають від завищених очікувань, оскільки росіяни мали достатньо часу, щоб добре окопатися і підготуватися до оборони. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, аналітики дотримуються думки, що для оцінки успіху контрнаступу ЗСУ будуть потрібні тижні або навіть місяці.

Як розповів журналістам один з українських бійців, російські окопи дуже добре облаштовані. ЗС РФ вміють утримувати свої позиції. Щобільше, місцевість на півдні України є такою, що наступати там важко. Широкі відкриті поля, невеликі висоти змушують ЗСУ стикатися з труднощами.

Проте, як заявив експерт з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, ЗСУ ще не задіяла більшу частину своїх сил, які були підготовлені до контрнаступу. Саме тому темпи просування такі повільні.

"Якби вони кинули всі сили прямо зараз і темпи були б повільними, це було б проблематично", — сказав він журналістам.

Крім того, на його думку, проблемою також є російська авіація, яка має шанс бити по українських військах.

Видання пише, що впродовж усієї війни бойові літаки та ударні вертольоти ЗС РФ уникали контрольованого Україною повітряного простору, побоюючись бути збитими, але контрнаступ ЗСУ відкриває перед ними нові можливості.

Нагадаємо, що 21 травня повідомлялося, що контррозвідники СБУ під час наступу знищили понад 20 одиниць техніки РФ. Бійці СБУ лише через сім днів ліквідували один танк, дві БМП, дві МТЛБ та один броньовик, а також дві САУ та три одиниці автомобільної техніки.

Ще зазначимо, що Пригожин заявив, що ЗСУ вже форсують Дніпро і є на Лівобережжі. Керівник ПВК "Вагнер" припустив, що росіяни можуть залишитися без армії, а згодом і без РФ. Такі наслідки для народу країни-агресорки, на його думку, може мати просування захисників на фронті, яке замовчують для Кремля.