Деякі категорії українців хочуть звільнити від мобілізації: про кого йдеться

За словами глави департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки України Сергія Сметанка, із системи бронювання сьогодні випали підприємці та гіг-фахівці.

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Директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки України Сергій Сметанко повідомив, що розглядають можливість бронювання від мобілізації ФОПів та гіг-фахівців. Таку інформацію чиновник озвучив під час IT Ukraine Legal Conference.

"Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є зараз і гіг-фахівці. На жаль, зараз усі вони випали із системи", — пояснив Сметанко.

За його словами, у законі чітко написано, що можуть бронюватися тільки підприємства, установи та організації.

"Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Уже є певні напрацювання, але поки що на робочому рівні", — уточнив глава департаменту.

Він додав, що 2022 року багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Нині процедуру прописано чіткіше і виразніше, а підприємству достатньо відповідати трьом критеріям, щоб вважатися критично важливим.

Довідка: Гіг-контракт — це особлива форма залучення фахівців, що поєднує ознаки трудового та цивільно-правового договору. Інакше кажучи, це система роботи, коли співробітників не приймають до штату, а запрошують на конкретні проєкти, де вони в певні строки вирішують поставлені завдання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації за певних умов. У постанові Кабміну №76 визначено порядок встановлення та скасування бронювання в період дії воєнного стану.

Також Фокус опублікував список військовозобов'язаних осіб, які не можуть бути мобілізовані проти їхньої волі. Однак такі громадяни можуть піти служити в армію за власним бажанням.