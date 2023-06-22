Некоторые категории украинцев хотят освободить от мобилизации: о ком речь

По словам главы департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Украины Сергея Сметанко, из системы бронирования сегодня выпали предприниматели и гиг-специалисты.

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Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Украины Сергей Сметанко сообщил, что рассматривается возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов. Такую информацию чиновник озвучил во время IT Ukraine Legal Conference.

"Каждая отрасль — уникальная, но ІТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП – это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть сейчас и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы", – пояснил Сметанко.

По его словам, в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

"Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне", – уточнил глава департамента.

Он добавил, что в 2022 году многие заявки возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана более четко и внятно, а предприятию достаточно соответствовать трем критериям, чтобы считаться критически важным.

Справка: Гиг-контракт — это особая форма привлечения специалистов, сочетающая признаки трудового и гражданско-правового договора. Другими словами, это система работы, когда сотрудников не принимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в определенные сроки решают поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации при определенных условиях. В постановлении Кабмина №76 определен порядок установления и отмены бронирования в период действия военного положения.

Также Фокус опубликовал список военнообязанных лиц, которые не могут быть мобилизованы против их воли. Однако такие граждане могут пойти служить в армию по собственному желанию.