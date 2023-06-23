НАТО завершило у Німеччині найбільші навчання ВПС Air Defender-2023 (фото)

Air Defender-2023 зібрали близько 250 військових літаків з 25 країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та партнерів.

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Блок НАТО завершив у Німеччині свої навчання військово-повітряних сил під назвою Air Defender-2023. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Німеччини.

Відповідний захід виявися найбільшим розгортанням військово-повітряних сил в історії НАТО. У повідомленні йдеться про те, що було продемонстровано чіткий сигнал для трансатлантичної єдності.

Air Defender-2023 зібрали близько 250 військових літаків з 25 країн НАТО та партнерів. Також до ініціативи долучилися Японія та Швеція, яка претендує у найближчій перспективі на приєднання до Альянсу.

Проведення навчання ініціювали у 2018 році частково як відповідь на російську окупації українського Криму, яка відбулася у 2014 році. Проведення Air Defender-2023 посилило взаємодію між підрозділами, що дасть швидко реагувати на загрозу.

Пані Посол США в Німеччині Емі Гутманн розповіла, що навчання безсумнівно демонструють "спритність і швидкість союзних сил". З її слів, Air Defender-2023 мають на меті надіслати певний меседж країнам, включно з Росією, про те, що НАТО готове до будь-якої агресії.

Прибув на захід й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрівся на авіабазі "Ягель" у північній Німеччині з особовим складом, який бере участь в Air Defender-2023. Генсек Альянсу подякував бійцям за службу.

Навчання Air Defender-2023

Навчання військово-повітряних сил Air Defender-2023 розпочалися з 12 червня. В маневрах взяли участь близько 250 літаків понад 20 країн Альянсу. Це понад 20 країн-партнерів, 10 тисяч військових і близько 250 літаків, зокрема новітні F-35. Захід виявився найбільшим у Європі.

Нагадаємо, 21 червня видання Politico повідомило, що пілотів ЗСУ можуть навчати пілотувати F-16 у Румунії. У Міноборони країни наразі не підтвердили, але й не спростували інформацію про навчання, проте підтримали ініціативу союзників з країн НАТО.