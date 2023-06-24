"Унікальна можливість": Ходорковський закликав росіян терміново озброюватися

За словами опозиціонера, хто б не переміг у цій сутичці, після обов'язково почнеться закручування гайок для народу.

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Російський громадський і політичний діяч, колишній олігарх, а нині — завзятий опозиціонер і критик Кремля Михайло Ходорковський закликав співвітчизників не спокушатися від результату конфлікту між Путіним і Пригожиним і порадив купувати зброю. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз усі побачили, що диктатурі можна протистояти тільки маючи зброю.

"Заколот Пригожина закінчиться його або Путіна особистою ліквідацією. Після — у будь-якому разі реакція і закручування гайок. Таким чином, зараз є невелике вікно можливостей, коли на вулицях хаос, а силовики не контролюють ситуацію. Якщо ви бачите в собі сили в майбутньому стати тими озброєними людьми, що протистоятимуть Путіну або Пригожину, то саме час озброюватися", — підкреслив він.

При цьому Ходорковський звертає увагу підписників на те, що Пригожин — ніякий не друг опозиції і не союзник.

"Він — бандит і військовий злочинець. Але його заколот — унікальна можливість, і другої такої ще довго не буде", — упевнений політик.

Зараз бойовики ПВК "Вагнер" продовжують свій шлях на Москву. У них уже були бойові зіткнення з регулярною російською армією. Повідомляється про те, що вагнерівці підбили кілька вертольотів і літак ЗС РФ.

Перші колони військової техніки Пригожина вже бачили в Підмосков'ї, повідомляють телеграм-канали, а в Ростові війська Кадирова вступили в бій із вагнерівцями, залишеними там для контролю над містом.

Тимчасом у Кремлі наростає паніка, а бізнес-джети відлітають від Москви подалі, вивозячи російську еліту, політиків та їхні сім'ї. Ба більше, є інформація, що навіть борт президента Білорусі Олександра Лукашенка полетів до Туреччини.

Зі свого боку опозиційні білоруські політики і діячі закликають співгромадян готуватися до повалення диктатури у своїй країні, а один із людей з оточення Лукашенка разом із силовиками готовий перейти на бік народу, розповів опозиціонер Вадим Прокоп'єв.

Раніше Фокус писав, що у Путіна залишається дуже мало часу, щоб розв'язати питання з ПВК "Вагнер" й особисто з Євгеном Пригожиним.