"Уникальная возможность": Ходорковский призвал россиян срочно вооружаться

По словам оппозиционера, кто бы не победил в этой схватке, после обязательно начнется закручивание гаек для народа.

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Российский общественный и политический деятель, бывший олигарх, а ныне – рьяный оппозиционер и критик Кремля Михаил Ходорковский призвал соотечественников не обольщаться от исхода конфликта между Путиным и Пригожиным и посоветовал покупать оружие. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, сейчас все увидели, что диктатуре можно противостоять только будучи вооруженными.

"Мятеж Пригожина закончится его или Путина личной ликвидацией. После — в любом случае реакция и закручивание гаек. Таким образом, сейчас есть небольшое окно возможностей, когда на улицах хаос, а силовики не контролируют ситуацию. Если вы видите в себе силы в будущем стать теми вооруженными людьми, что будут противостоять Путину или Пригожину, то самое время вооружаться", – подчеркнул он.

При этом Ходорковский обращает внимание подписчиков на то, что Пригожин – никакой не друг оппозиции и не союзник.

"Он – бандит и военный преступник. Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет", – уверен политик.

Сейчас боевики ЧВК "Вагнер" продолжают свой путь на Москву. У них уже были боестолкновения с регулярной российской армией. Сообщается о том, что вагнеровцы подбили несколько вертолетов и самолет ВС РФ.

Первые колонны военной техники Пригожина уже видели в Подмосковье, сообщают телеграмм-каналы, а в Ростове войска Кадырова вступили в бой с вагнеровцами, оставленными там для контроля над городом.

Тем временем в Кремле нарастает паника, а бизнес-джеты улетают от Москвы подальше, увозя российскую элиту, политиков и их семьи. Более того, есть информация, что даже борт президента Беларуси Александра Лукашенко улетел в Турцию.

В свою очередь оппозиционные беларусские политики и деятели призывают сограждан готовиться к свержению диктатуры в своей стране, а один из людей из окружения Лукашенко вместе с силовиками готов перейти на сторону народа, рассказал оппозиционер Вадим Прокопьев.

Ранее Фокус писал, что у Путина остается очень мало времени, чтобы решить вопрос с ЧВК "Вагнер" и лично с Евгением Пригожиным.