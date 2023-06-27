"Одразу повідомимо": Повітряні сили знову спростували заяву про старт навчання льотчиків

За словами речника командування Юрія Ігната, наразі українські представники вивчають пропускну можливість Данії у навчанні.

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Днями ЗМІ повідомили, що українські льотчики почали навчання в Данії, проте речник Повітряних сил ЗС України полковник Юрій Ігнат спростував повідомлення. Про це він сказав 27 червня в ефірі телемарафону.

"Те, що почали навчатися, змушений, на жаль, щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти", — заявив Ігнат.

Він додав, що як тільки льотчики почнуть проходити навчання, то Повітряні сили про це повідомлять. Завдання України більш глобальне — переозброєння на винищувачах нового зразка, а не зациклення на окремому періоді навчання льотчиків чи постачання певної кількості літаків.

Наразі офіційні представники України різних рівнів вивчають пропускну здатність навчальних центрів в європейських країнах. Відомо, що наразі дві країни розглядаються як можливі донори винищувачів для ПС — це Нідерланди та Данія. Інші країни готові допомогти з перенавчанням українських асів.

Відео з таймкодом

26 червня видання Associated Press повідомило, що в Данії почалось навчання українських льотчиків на F-16. На опанування західної техніки піде від 6 до 8 місяців. Також Копенгаген вивчає можливість постачання літаків Україні, а також те, скільки їх можуть передати.

Нагадаємо, 21 червня президент Зеленський заявив, що перші західні винищувачі можуть надійти в Україну через 6-7 місяців.

Також 21 червня льотчики ЗСУ розказали, чому західна авіація потрібна як ніколи під час боротьби з російською авіацією.