ПВК "Вагнер" після заколоту передає військову техніку ЗС РФ, — Міноборони Росії

Російські ЗМІ, зі свого боку, стверджують, що ФСБ закрила кримінальну справу про збройний заколот щодо "вагнерівців" і Євгена Пригожина.

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Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що важка військова техніка найманців ПВК "Вагнер" почала надходити в діючі підрозділи ЗС РФ. Про це йдеться в повідомленні відомства від 27 червня.

"Триває підготовка до передачі ПВК "Вагнер" важкої військової техніки до діючих підрозділів Збройних Сил РФ", — зазначено в повідомленні.

Водночас російське видання "РИА Новости" повідомляє, що представники ФСБ передали інформацію про припинення справи про збройний заколот Пригожина і його найманців 27 червня.

Військовий бунт ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, у ніч на 23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що має намір повалити військове керівництво РФ. 24 червня ПВК "Вагнер" захопила контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив про припинення кримінальної справи проти Євгена Пригожина і його намір "піти в Білорусь".

26 червня Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Під час бесіди з журналістами голова найманців ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "підняли настрій усіх".

Аналітики з інституту вивчення війни спрогнозували, що після спроби заколоту в РФ ПВК "Вагнер", найімовірніше, не існуватиме як самостійна організація.