Путін зробив серйозну помилку, окупувавши Крим і розв'язавши війну, — заступник генсека НАТО

Мірча Джоане вважає, що чим більше території України буде звільнено під час наступу, тим сильнішою буде позиція Києва за столом переговорів.

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Північноатлантичний альянс продовжить стежити за ситуацією в Росії у контексті подій останніх днів, повідомив Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО.

За словами чиновника, внутрішня ситуація в Росії підтверджує, що президент Володимир Путін зробив украй серйозну стратегічну помилку, окупувавши Кримський півострів і розв'язавши війну в Україні. Водночас він стверджує, що позиції Києва за столом мирних переговорів зміцнюватимуться в міру звільнення дедалі нових і нових територій.

"НАТО продовжує стежити за ситуацією в Росії на тлі подій, що відбулися останніми днями. Ці події являють собою внутрішню ситуацію Російської Федерації, яка, однак, підтверджує, що президент Путін, анексувавши Кримський півострів і розпочавши незаконну війну проти України, зробив надзвичайно серйозну стратегічну помилку. У міру того, як Росія продовжує війну, наша підтримка України стає все важливішою, особливо на тлі контрнаступу української армії", — заявив Мірча Джоане.

Мірча Джоане вважає, що чим більше українцям вдасться повернути собі дедалі більше й більше окупованих територій, тим сильнішими будуть їхні позиції за столом переговорів. Водночас представник НАТО підтвердив, що прихильність Північноатлантичного союзу до захисту своїх держав-членів залишається непохитною, і НАТО вкрай уважно ставитиметься до будь-якої загрози.

Довідка: Мірча Джоане — румунський політик, спікер Сенату — верхньої палати Парламенту Румунії (Сенату Румунії, у 2008-2011). Кандидат на пост президента країни на виборах 2009 року, що відбулися 22 листопада й 6 грудня. Поступився з мінімальною перевагою своєму супернику Траяну Бесеску. 17 липня 2019 року його було призначено заступником генерального секретаря НАТО.

Британський генерал лорд Річард Даннат 25 червня заявив про можливу атаку ПВК "Вагнер" на Київ із Білорусі. Переміщення "кухаря Путіна" в Білорусь викликає серйозну заклопотаність.

25 червня Фокус писав про те, що НАТО контактувало з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу через ядерні ризики. Міноборони Росії отримало дзвінок із НАТО після початку військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.