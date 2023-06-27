Путин совершил серьезную ошибку, оккупировав Крым и развязав войну, — замгенсека НАТО

Мирча Джоанэ считает, что чем больше территории Украины будет освобождено в ходе наступления, тем сильнее будет позиция Киева за столом переговоров.

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Североатлантический альянс продолжит следить за ситуацией в России в контексте событий последних дней, сообщил Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО.

По словам чиновника, внутренняя ситуация в России подтверждает, что президент Владимир Путин совершил крайне серьезную стратегическую ошибку, оккупировав Крымский полуостров и развязав войну в Украине. При этом он утверждает, что позиции Киева за столом мирных переговоров будут укрепляться по мере освобождения все новых и новых территорий.

"НАТО продолжает следить за ситуацией в России, на фоне событий, которые произошли в последние дни. Эти события представляют собой внутреннюю ситуацию Российской Федерации, которая, однако, подтверждает, что gрезидент Путин, аннексировав Крымский полуостров и незаконной войны против Украины, совершил чрезвычайно серьезную стратегическую ошибку. По мере того, как Россия продолжает войну, наша поддержка Украины становится все более важной, особенно на фоне контрнаступления украинской армии", — заявил Мирча Джоанэ.

Мирча Джоанэ считает, что чем больше украинцам удастся вернуть себе все больше и больше оккупированных территорий, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров. В то же время представитель НАТО подтвердил, что приверженность Североатлантического союза защите своих государств-членов остается непоколебимой, и НАТО будет крайне внимательно относиться к любой угрозе.

Справка: Мирча Джоанэ — румынский политик, спикер Сената — верхней палаты Парламента Румынии (Сената Румынии, в 2008—2011). Кандидат на пост президента страны на выборах 2009 года, прошедших 22 ноября и 6 декабря. Уступил с минимальным преимуществом своему сопернику Траяну Бэсеску. 17 июля 2019 года он был назначен заместителем генерального секретаря НАТО.

Британский генерал лорд Ричард Даннат 25 июня заявил о возможной атаке ЧВК "Вагнер" на Киев из Беларуси. Перемещение "повара Путина" в Беларусь вызывает серьезную озабоченность.

25 июня Фокус писал о том, что НАТО контактировало с министром обороны РФ Сергеем Шойгу из-за ядерных рисков. Минобороны России получило звонок из НАТО после начала военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.