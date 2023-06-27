"Тривалий конфлікт": у Швейцарії не бачать передумов для закінчення війни до кінця року

За інформацією спецслужб, Кремль не демонструє бажання закінчити бойові дії, а це означає, що боротьба українських захисників продовжиться.

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Швейцарські спецслужби детально обговорили війну РФ проти України, а також оцінили ймовірність того, що до кінця року вона закінчиться. Про це йдеться у щорічному звіті відомства про державну безпеку 27 червня.

Вони вважають, що Кремль не проявляє ініціативи завершення бойових дій, тому закінчення війни малоймовірне на сьогоднішній день і до кінця року, вочевидь, нічого не зміниться.

"Малоймовірно, що війна Росії проти України буде вирішена військовим шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", — ідеться в доповіді.

Співробітники спецслужб Швейцарії окремо наголошують, що Захід найближчим часом може почати тиснути на Київ, щоб почалися мирні переговори з Москвою, однак представники української влади продовжують заперечувати такий сценарій. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що поки при владі залишається Володимир Путін, немає сенсу говорити про дипломатичне врегулювання війни — перемога буде здобута на полі бою.

Також у звіті заявили, що військові провали РФ в Україні жодним чином не відволічуть Кремль від цiлi, яку вони поставили перед собою, але ось збиток для них колосальний. Хоч і загроз для стабільності режиму не спостерігається, підсумували у спецслужбі.

Нагадаємо, переговори щодо війни в Україні можуть відбутися вже в липні, повідомляють журналісти студії ARD. За їхньою інформацією, Україна нібито проявила ініціативу щодо організації переговорів, які стосуються завершення війни.

11 травня повідомлялося про те, що у Зеленського не підтримали заклик ООН про завершення війни в Україні. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Київ піде на такий крок тільки після того, як війська Російської Федерації залишать окуповані території України, включно з Донбасом і Кримським півостровом.