Пригожин планував "купити" зброю НАТО: замовляв винищувач F-35 у розмові з Politico

За інформацією журналістів, Пригожин незадовго до червневого заколоту шукав спосіб купити винищувач п’ятого покоління Lockheed Martin F-35.

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Євген Пригожин, власник ПВК "Вагнер" та колишній соратник російського президента Путіна, мав список військового спорядження, яке він хотів би придбати. Про це росіянин розповів у аудіокоментарі, який 19 червня надав американському виданню Politico.

Журналіст Дуглас Басвін з Politico спробував поспілкуватись з "полководцем" щодо російської снайперської гвинтівки Orsis T-5000, набої для якої нібито купувались в американських компаній.

Пригожин зігнорував питання видання. Натомість заявив, що має для американців особливе замовлення: хотів би отримати винищувач Lockheed Martin F-35. Чоловік натякнув, що в оборудці може допомогти Віктор Бут: "Я вже з ним спілкувався — він готовий взяти на себе всі постачання".

Бут — громадянин РФ, якого у США засудили на 25 років тюрми за торгівлю зброєю. Зокрема, він був причетний до постачання зброї країнам Африки, при цьому використовував цілу армаду літаків. У грудні 2022 року злочинця обміняли на американську бейсболістку Брітні Грейнер, затриману у Москві 17 лютого 2022 року.

Очільник ПВК "Вагнер" продумав логістику отримання винищувача: залучить певні контакти Віктора Бута і отримає літак F-35 через Нову Зеландію з можливістю дозаправлення на Гавайях.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — винищувач 5-го покоління, який використовують збройні сили США та Британії. Вартість одиниці — від 83 до 108 млн дол.

Видання відзначило, що коментар Пригожина був схожий на жарт та іронію. Тимчасом як у багатьох попередніх зверненнях слухачі відзначали ненормативну лексику, яку він використовує.

В підсумку Пригожин так і не відповів, як він купує набої для російських гвинтівок. Лише зазначив, що дефіциту набоїв у нього немає — він їх отримує прямо на полі бою.

Після цього росіянин перелічив, яку зброю хотів би дістати:

стрілецьку зброю марок AR15, M4S, M16s;

снайперські гвинтівки Remington 700s — 2-3 тис. шт.;

кулемети марок M1919, M60, M240s;

гранатомети — кількість не назвав, але зазначив, що має 2,5 млн гранат для M320s, MK19s, XM25s.

На прощання, зазначено виданням Politico, росіянин пообіцяв подарувати журналісту персональну снайперську гвинтівку.

Нагадуємо, 24-25 червня Євген Пригожин здійснив заколот проти російського генералітету: оголосив "Марш справедливості" і рушив на Москву.

"Марш" тривав недовго — вже 26 червня стало відомо про домовленості, на які пішов власник ПВК "Вагнер": він відмовляється від ідеї змістити Шойгу, міністра оборони РФ, їде до Білорусі, а його найманці вирішують — чи рушають разом з ним, чи лишаються в армії рф.

Незадовго до невдалого заколоту підрозділи "вагнерівців" брали участь у бойових діях на сході України: зокрема, окупували Бахмут на Донеччині.