"Потрібен час": у Сенаті США оцінили можливість передачі Україні ракет ATACMS

Американський політик Джим Ріш зазначив, що світова спільнота має посилити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена для надання Києву озброєння великої дальності.

Related video

Американський сенатор-республіканець і співголова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш підтвердив високу ймовірність передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це він розповів 27 червня в інтерв'ю для видання "Голос Америки".

На запитання журналіста видання про те, що можливість передання Києву ATACMS згадується в законопроєкті про Оборонний бюджет США і яка ймовірність термінів, коли це станеться, сенатор відповів ствердно.

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я говорив — дайте Україні все, що стріляє, якщо це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, має бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS — все, що ми маємо", — зазначив Ріш.

Він наголосив, що в питанні передачі зброї, триває тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена.

"Звичайно, на це потрібен час, але ми продовжуємо тиснути на адміністрацію Байдена, і там уже активізувалися, так само як і інші країни активізувалися для тих самих зусиль. Тож ATACMS — це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", — зазначив американський дипломат.

Передача Києву ATACMS: обіцянки та дії

Нагадаємо, у лютому 2023 року, ЗМІ повідомляли, що США не можуть передати Києву далекобійні ракети ATACMS через їхній дефіцит. За інформацією журналістів, у Вашингтоні попередили українських колег, що у них немає зайвих армійських тактичних ракетних систем.

На початку травня міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Сполучені Штати не передають Україні далекобійні ракети ATACMS, тому що у світі їх небагато, а також тому, що в Білому домі побоюються, що ЗСУ можуть завдати удару по території Росії.

На початку червня американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена почати постачання далекобійних ракет ATACMS в Україну.